AGENZIA PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO: DIRETTORE CASINGHINI SI PRESENTA, “SINERGIE PER EMERGENZE”

L’AQUILA – “Torno a lavorare per questa accogliente collettività”, con il ricordo dei “tanti volti sofferenti incrociati nelle tante emergenze che drammaticamente si sono succedute su questo territorio”: sono le parole pronunciate da Mauro Casinghini, nuovo direttore dell’agenzia regionale di Protezione Civile, nell’auditorium di Palazzo Silone all’Aquila, durante la conferenza stampa di presentazione insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“L’ambizione per un tecnico di protezione civile – ha detto tra l’altro – è porre basi solide per affrontare i momenti di emergenza. L’Agenzia sarà al servizio delle comunità locali con cui stringeremo rapporti sempre più saldi, in collaborazione con i sindaci”.

Laureato in Coordinamento delle attività di Protezione civile presso l’Università degli Studi di Perugia e con laurea magistrale in Rischio ambientale e Protezione civile, conseguita all’Università Politecnica delle Marche, Casinghini inizia la sua esperienza in Protezione civile nel 1987 appena diciassettenne, quando aderisce a un’organizzazione di volontariato di Protezione civile di Roma. È Ufficiale superiore di complemento della Riserva Selezionata della Marina Militare, quale esperto di Protezione civile per la Forza Armata.

E’ stato dirigente generale del Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta, con l’incarico di direttore nazionale.

Oltre a un lungo impegno per il terremoto in Abruzzo del 2009 e per i sismi del 2016 e 2017, fra le emergenze nazionali e internazionali a cui ha partecipato: emergenza incendi a Peschici nel 2007, emergenza profughi dal nord Africa (dal 2008 al 2011 a Lampedusa), sisma ad Haiti nel 2010; nel 2011 emergenza neve centro nord Italia ed emergenza idrogeologica Toscana e Liguria; nel 2012 alluvioni in Toscana e terremoto in Emilia Romagna, nel 2017 incendio monte Morrone, terremoto di Ischia, alluvione di Livorno.

Per l’emergenza Covid si è occupato di analisi di Protezione civile nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico.

