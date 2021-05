AGENZIA PROTEZIONE CIVILE, ANCORA SCONTRO CENTRODESTRA. D’ERAMO: “INDIRIZZO E CONTROLLO ALLA GIUNTA”

L’AQUILA – “Nei prossimi giorni, il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier in Consiglio regionale proporrà una serie di proposte migliorative della legge regionale istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione civile al fine di evitare gestioni personalistiche e, soprattutto, tutelare il personale che si è speso per il servizio di Protezione civile in questi anni”.

Ad assicurarlo è il deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, azionista di maggioranza di centrodestra in Regione con 10 consiglieri su 17 e 4 assessori su 6, che richiamando alla necessità di “evitare gestioni personalistiche”, attacca la gestione dell’Agenzia regionale di protezione civile abruzzese guidata dal direttore Mauro Casinghini, nominato lo scorso agosto dalla Giunta regionale del presidente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia. È solo l’ennesimo scontro all’interno del centrodestra abruzzese, unito nonostante i numerosi dissidi interni in Regione e “spaccato” a livello nazionale, con Lega e Forza Italia in maggioranza e Fratelli d’Italia all’opposizione.

D’Eramo sottolinea che “la gestione dell’ Agenzia regionale non deve sfuggire alla partecipazione e al ruolo di indirizzo e controllo della Giunta regionale”: “La Protezione civile della Regione Abruzzo ha dovuto affrontare emergenze e calamità di straordinaria portata e lo ha fatto sempre egregiamente grazie allo spirito di abnegazione e sacrificio del personale interno, dei volontari e degli operatori chiamati di volta in volta all’azione e al soccorso”.

“L’avvio della Agenzia regionale rappresenta una fase molto delicata, vogliamo pertanto salvaguardare un sistema che sinora ha funzionato bene ed evitare danni causati da una gestione solitaria e personalistica. Inoltre è d’obbligo tutelare adeguatamente il personale della Regione Abruzzo in forza alla Protezione civile con tutti i crismi e non da figli di un Dio minore”, conclude il deputato aquilano.