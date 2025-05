AGENZIA PROTEZIONE CIVILE: LIRIS, “SODDISFAZIONE PER NOMINA SCELLI, SARA’ GUIDA COMPETENTE”

ROMA – “Una scelta che rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della Protezione Civile regionale”.

Così, in una nota, il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, che esprime “piena soddisfazione per la nomina dell’avvocato Maurizio Scelli a direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Abruzzo”.

“La sua comprovata esperienza e professionalità garantiranno una guida efficace e competente in un settore cruciale per la sicurezza e il benessere dei cittadini abruzzesi”, osserva Liris sottolineando “l’importanza di questa nomina in un momento in cui la Protezione Civile è chiamata a fronteggiare sfide sempre più complesse, richiedendo leadership solide e preparate”.

“Sono certo che l’avvocato Scelli saprà coordinare al meglio le risorse e le competenze dell’Agenzia, assicurando prontezza ed efficienza nelle risposte alle emergenze. Con questa nomina, la Regione Abruzzo conferma il proprio impegno nel garantire una Protezione Civile all’altezza delle esigenze del territorio, affidandosi a figure di alto profilo professionale”, conclude.