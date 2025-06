AGENZIA PROTEZIONE CIVILE: MAURIZIO SCELLI DIRETTORE, MARSILIO, “SCELTA DI ALTO PROFILO”

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha formalmente conferito oggi l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’avvocato Maurizio Scelli, già Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e protagonista di missioni di soccorso e mediazione in contesti internazionali ad alta criticità.

“Si tratta di una scelta di altissimo profilo – ha dichiarato il Presidente Marsilio – maturata nella consapevolezza che l’Abruzzo ha bisogno, oggi più che mai, di una guida competente, autorevole e profondamente esperta nel campo delle emergenze, della pianificazione e della risposta operativa. L’avvocato Scelli ha dimostrato, in Italia e all’estero, di sapere coniugare capacità strategica e sensibilità umana.”

Scelli ha infatti diretto la Croce Rossa Italiana durante alcune delle emergenze più drammatiche degli ultimi decenni: dal terremoto del Molise nel 2002, allo tsunami nell’Oceano Indiano nel 2004, fino alle operazioni di protezione e mediazione umanitaria in Iraq. In quell’occasione fu incaricato del difficile compito di trattare per la liberazione di cittadini italiani sequestrati e del rimpatrio delle salme di connazionali caduti.

Il conferimento dell’incarico arriva in un momento cruciale per la struttura regionale, dopo un’importante fase di riforma istituzionale voluta con forza proprio dal Presidente Marsilio. L’Agenzia regionale di Protezione Civile, grazie a una nuova legge regionale fortemente voluta e sostenuta dal Presidente in tutte le sedi istituzionali, ha appena assunto, infatti, una configurazione più moderna e operativa.

“Abbiamo lavorato con determinazione – ha sottolineato Marsilio – per dotare l’Agenzia di un assetto normativo e organizzativo più snello, che le consentisse di agire con maggiore tempestività e autonomia, soprattutto nelle fasi operative delle emergenze.

Questo risultato è frutto di un impegno politico concreto e condiviso, che abbiamo portato a termine in sinergia con Mauro Casinghini e con il direttore pro tempore Andrea Cipollone, che ringrazio per aver guidato l’Agenzia fino ad oggi con competenza e impegno”.

“Conosco bene il valore della Protezione Civile – ha aggiunto Marsilio – e sono consapevole di quanto il nostro sistema regionale, fondato su una solida rete di tecnici, operatori e volontari, abbia bisogno di una leadership forte, capace di affrontare le grandi sfide del nostro tempo: il rischio sismico, l’adattamento climatico, la prevenzione idrogeologica e tutte le emergenze che possono derivare da eventi climatici o naturali”.

“Scelli prende il testimone da Mauro Casinghini, a cui va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto con rigore e passione fin dalla nascita dell’Agenzia regionale. Oggi inauguriamo una nuova fase, che sarà all’insegna della continuità nei valori e dell’innovazione negli strumenti.”

Parole di profonda riconoscenza sono state espresse da Maurizio Scelli, che ha voluto ringraziare pubblicamente il Presidente della Regione, per la fiducia accordatagli: “Ringrazio il Presidente Marsilio per l’altissimo onore che mi ha concesso, di cui gli sarò sempre ed infinitamente grato. Mi sento davvero onorato dell’incarico che mi è stato attribuito e metterò al servizio della mia Regione tutto il meglio delle esperienze maturate in ambito umanitario, sia in Italia che all’estero, anche in teatri di guerra”. “Darò, ancora una volta, tutto me stesso, soprattutto in favore dei più deboli e di chi si dedica a loro con dedizione gratuita e amore: penso ai volontari di tutte le associazioni operanti in Abruzzo, che ogni giorno, nel silenzio, svolgono la propria attività con umiltà e con una generosità commovente.”

Scelli ha inoltre voluto rivolgere un pensiero di stima e gratitudine a coloro che lo hanno preceduto nella direzione dell’Agenzia: “Un ringraziamento sentito va al dottor Mauro Casinghini, per il lavoro svolto con visione e rigore e al dottor Andrea Cipollone, che ha saputo guidare l’Agenzia con equilibrio e competenza in una fase di transizione delicata. Entrambi hanno portato la Protezione Civile abruzzese a livelli di qualità ed efficienza paragonabili a quelli delle realtà più strutturate d’Italia, nonostante il nostro territorio disponga di risorse umane ed economiche più limitate.”

(REGFLASH) GIZZI/PC/250630