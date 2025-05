AGENZIA PROTEZIONE CIVILE: TESTA (FDI), “SCELLI FIGURA DI PRESTIGIO PER LA SICUREZZA DELL’ABRUZZO”

L’AQUILA – “La nomina di Maurizio Scelli alla guida dell’Agenzia regionale di Protezione Civile rappresenta una scelta di assoluta qualità. Il suo straordinario bagaglio di esperienza, maturato in scenari di emergenza nazionali e internazionali, è un valore aggiunto per la gestione della sicurezza e delle crisi sul territorio abruzzese”.

Lo afferma, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Nel corso della sua carriera, Scelli ha affrontato sfide delicate e cruciali: dalla guida della Croce Rossa Italiana nelle operazioni di soccorso in Molise e Sri Lanka, fino ai delicati interventi umanitari in Iraq. Senza dimenticare il suo ruolo determinante nella mediazione per la liberazione di cittadini italiani sequestrati all’estero. Un percorso che testimonia la sua capacità di affrontare situazioni complesse con determinazione e lucidità. La Protezione Civile regionale avrà al suo vertice ancora una figura di grande competenza e autorevolezza, pronta a garantire interventi tempestivi ed efficaci per la sicurezza dei cittadini”.

“Un sincero ringraziamento va al presidente Marco Marsilio per aver individuato un professionista di tale calibro, capace di dare continuità e ulteriore slancio all’ottimo lavoro svolto finora. Auguro a Maurizio Scelli buon lavoro, certo che saprà interpretare al meglio questo ruolo fondamentale per l’Abruzzo”.