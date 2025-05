AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: MAURIZIO SCELLI PROPOSTO NUOVO DIRETTORE

L’AQUILA – Sarà con ogni probabilità l’avvocato sulmonese Maurizio Scelli, ex commissario straordinario della Croce Rossa Italiana ed ex deputato del Pdl, il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. Prenderà il posto lasciato libero da Maurizio Casinghini, andato a ricoprire un incarico di vertice al Dipartimento nazionale.

Ad annunciarlo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fdi, che ha firmato oggi la proposta di conferimento dell’incarico.

“Si tratta di una scelta di alto profilo in considerazione della esperienza nazionale e internazionale che l’avvocato Scelli ha ricoperto nel corso della sua carriera, con particolare riguardo alla gestione di attività connesse ad eventi emergenziali di rilevanza nazionale e internazionale. Nel corso della sua esperienza al vertici della Croce Rossa Italiana è stato in prima linea nelle operazioni di soccorso del terremoto in Molise, del maremoto nell’Oceano Indiano in Sri Lanka e in diversi interventi in Iraq”.

“Da ultimo non possiamo dimenticare l’importante ruolo di dialogo e mediazione che ho avuto nel 2004 per liberare cittadini italiani che erano stati sequestrati in Iraq e recuperare le salme di altri connazionali rapiti e uccisi. Ritengo che la figura dell’avvocato Scelli sia la migliore per sostituire ai vertici dell’Agenzia regionale di Protezione Civile Maurizio Casinghini che ha fatto nascere e crescere l’Agenzia con risultati importanti per l’intera regione. Adesso seguiranno le diverse procedure amministrative per il perfezionamento del contratto”, ha aggiunto Marsilio.