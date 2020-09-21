AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE: PRESENTAZIONE DIRETTORE CASINGHINI, LA DIRETTA

21 Settembre 2020 09:53

L’AQUILA – Viene oggi presentato, alle 11 a Palazzo Silone dell’Aquila, il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile abruzzese: Mauro Casinghini, 50enne romano, ha ricoperto l’incarico di direttore generale del corpo italiano di soccorso del Sovrano militare Ordine di Malta e dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento della Protezione civile.
Abruzzoweb segue la conferenza stampa in diretta.




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