AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA ESTERNA LABORATORI DEL GRAN SASSO: OK DA PREFETTI DI TERAMO E L’AQUILA

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ed il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, hanno ufficialmente approvato e siglato l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

I due Prefetti hanno condiviso un documento redatto dal Tavolo tecnico interprovinciale riunitosi in varie occasioni presso la Prefettura dell’Aquila ed esaminato dal Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, che ne ha rilevato la congruità con il dettato del Dpcm 25/02/2005 e la coerenza con gli esiti dell’istruttoria del Rapporto di sicurezza esaminato.

Il Piano sarà riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati, non superiori ai tre anni, tenendo altresì conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. I Prefetti ringraziano tutte le componenti a vario titolo coinvolte ed in particolare il Comandante dei Vigili del Fuoco dell’Aquila per il fattivo contributo tecnico fornito.