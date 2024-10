AGGRESSIONE A CASALBORDINO: GIOVANE FERITO AL VOLTO CON UNA LAMA. INDAGANO I CARABINIERI

CASALBORDINO- Un 22enne di Casalbordino (Chieti) è stato medicato nel vicino ospedale San Pio di Vasto dopo essere arrivato pronto soccorso con una ferita da arma da taglio sul volto e non è in gravi condizioni. Secondo quanto riferito ai carabinieri lui ed un amico sarebbero stati aggrediti da due uomini. Nella successiva rissa sarebbe spuntato il coltello. Lo scorso 11 agosto si era già verificato nella cittadina un altro caso di accoltellamento: dopo una lite per futili motivi un uomo aveva ferito a coltellate il vicino di casa.

Il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, hacommentato l’episodio su facebook: “Mi recherò nella tenenza di Ortona per denunciare lo stato di abbandono e di carenza di organico in cui versa la nostra stazione dei carabinieri e per chiedere, se continua ad esserci solo una presenza sporadica delle forze dell’ordine sul nostro territorio, la chiusura e l’accorpamento della stazione di Casalbordino alla tenenza di Vasto. Esprimo la mia vicinanza e la vicinanza di tutta l’amministrazione ai ragazzi aggrediti, sperando che la giustizia condanni gli aggressori in tempi brevi”.