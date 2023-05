AGGRESSIONE AL CARCERE DI TERAMO: AGENTE COLPITO CON UNA TESTATA AL VOLTO DA DETENUTO

TERAMO – Una testata in pieno volto ad un agente di polizia penitenziaria: protagonista dell’ennesima aggressione, al carcere di Teramo, un detenuto straniero con conclamati problemi di natura psichiatrica, già in isolamento a causa di disordini creati all’interno della sezione detentiva.

Il grave episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 9.30. Il poliziotto è stato subito trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso, riportando la frattura composta del setto nasale, con una prognosi di 15 giorni.

L’evento si è verificato dopo appena 5 giorni dalla riapertura delle assegnazioni di detenuti presso l’Istituto teramano e ad una settimana dalla visita del sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, “al quale è stato chiaramente illustrato lo status quo della realtà detentiva ormai divenuta insostenibile a causa di problemi noti e non più rimandabili”, scrivono le organizzazioni sindacali rappresentative Uspp e Cgil.

“Con grande rammarico – evidenziano – si deve sempre giungere a fatti così vili di cronaca affinché si accenda la luce dei riflettori sulle criticità del sistema penitenziario; nel frattempo il lavoro degli agenti continua incessante in condizioni divenute degradanti oltreché pericolose”.

“Al collega sempre professionale va tutto il nostro augurio di una pronta guarigione e il nostro sostegno; agli organi politici e non, chiediamo di attivarsi responsabilmente allo scopo di ridare dignità a questo lavoro e come piu’ volte segnalato consegnare degli strumenti, anche di protezione individuale(quale teaser e body cam), che permettano di svolgere in serenità il proprio mestiere”, concludono.