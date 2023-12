AGGRESSIONE AUTISTA TUA, DE SANTIS (LEGA): “BABYGANG CON STRANIERI SEMPRE PIU’ PERICOLOSE”

L’AQUILA – “Un fatto di una gravità enorme che purtroppo non è, e temiamo non resterà, un fatto isolato. Negli ultimi mesi sono sempre più frequenti le aggressioni ai danni di dipendenti del servizio di trasporto pubblico locale e regionale causate da babygang di stranieri, spesso minorenni. La situazione sembra peggiorare di settimana in settimana con i cittadini abruzzesi che percepiscono ormai chiaro l’odio di chiara matrice razzista che questi giovani stranieri, quasi sempre originari del nordafrica, nutrono nei nostri confronti”.

Sull’aggressione all’autista di un mezzo della Tua, avvenunta ad Avezzano (L’Aquila) a piazzale Kennedy, interviene in una nota la Lega Abruzzo, con il suo portavoce regionale Francesco De Santis.

“Come Lega solleciteremo il Governo regionale e la dirigenza della Tua a prendere le misure più radicali per garantire la sicurezza dei propri autisti ed operatori. Ora più che mai – conclude De Santis – si fa sentire l’importanza del lavoro da ministro degli Interni di Matteo Salvini, che sta affrontando un processo incredibile per aver tentato, mentre era al Governo, di impedire lo sbarco di questi piccoli delinquenti in Italia”.