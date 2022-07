AGGRESSIONE IN CARCERE SULMONA: L’ALLARME DELLA CGIL, “POLVERIERA PRONTA AD ESPLODERE”

SULMONA – Il sindacato di categoria, la Funzione Pubblica CGIL, ebbe già a denunciare, qualche giorno fa, disagi organizzativi e gestionali presso il carcere di Sulmona.Pochi agenti ed educatori, eccessivi carichi di lavori e alto numero di detenuti.

“Un detenuto ha aggredito, con inaudita veemenza, un ispettore ed agente della Polizia Penitenziaria, i quali sono dovuti ricorrere presso il locale infermeria per le cure ed accertamenti del caso – sostiene Giuseppe Merola Segretario FP CGIL L’Aquila – Il personale di Polizia Penitenziaria opera in condizioni di reale disagio, con preoccupante esposizione quotidiana a rischi per la propria incolumità psico-fisica, bisogna urgentemente porre rimedio a questo inaccettabile scempio. Esprimiamo la nostra massima ed incondizionata solidarietà al personale aggredito e tutto. La FP CGIL ha anche chiesto un sano confronto con la Direzione, ma serve intervenire subito o sarà troppo tardi”.

” Urgono serie politiche a salvaguardia della collettività penitenziaria sulmonese. Da tempo si stanno registrando criticità che mettono in ginocchio il sistema- conclude Mirko Manna FP CGIL Nazionale – L’Istituto di Sulmona ha bisogno di stabilità dirigenziale ed un’attenzione particolare, vista la delicata peculiarità organizzativa”.

Interviene anche il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. “Esprimo la mia totale solidarietà all’agente aggredito all’interno del carcere di Sulmona. Anche a nome della cittadinanza, voglio ribadire l’importanza della sicurezza dei lavoratori all’interno della struttura penitenziaria e la ferma condanna dei gesti violenti perpetrati a danno degli operatori. Mi riprometto di incontrare al più presto l’agente aggredito e le ooss che denunciano gravi carenze di organico. Il carcere è una realtà molto importante per il nostro territorio, le Istituzioni tutte devono collaborare per il suo corretto funzionamento. Il Comune che rappresento è pronto a fare da subito la sua parte iniziando una fattiva interlocuzione”, afferma il sindaco in una nota.