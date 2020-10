AGGRESSIONE LANCIANO: ANCORA STAZIONARIE LE CONDIZIONI DEL 18ENNE

PESCARA – Restano stazionarie le condizioni del 18enne di Lanciano (Chieti) ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un’aggressione avvenuta a Lanciano nella notte tra sabato e domenica.

La prognosi è riservata.

Una volta arrivato in ospedale, il giovane era stato sottoposto a intervento neurochirurgico.

Nelle ore scorse è iniziata la graduale riduzione dei sedativi che lo tengono in coma farmacologico fin dagli istanti successivi all’intervento.

Download in PDF©