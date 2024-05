AGGRESSIONI AL TERMINAL E AL PARCO DEL CASTELLO DELL’AQUILA: 4 DIVIETI DI DIMORA

L’AQUILA – Quattro divieti di dimora sono stati disposti dal gip Tribunale nei confronti dei giovani ritenuti responsabili di alcune aggressioni avvenute al Parco del Castello e al Terminal di Collemaggio all’Aquila.

Le indagini che avevano portato al fermo degli aggressori – 5 ragazzi tunisini – sono state portate avanti dai carabinieri della stazione dell’Aquila che si sono avvalsi delle telecamere di videosorveglianza.

Il sostituto procuratore della Repubblica dell’Aquila, Marco Maria Cellini,aveva chiesto gli arresti in carcere per i presunti responsabili di aggressioni, rapine, danneggiamenti e lesioni ai danni di minori. Il gip deciso una misura meno afflittiva che comunque non sarà facile far rispettare in caso di ipotetiche trasgressioni.