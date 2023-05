AGGRESSIONI ANIMALE SELVATICO A VASTO, MENNA: “CONVOCATA RIUNIONE URGENTE, PRESTO CATTURA”

VASTO – Un invito a tutti a collaborare e un appello ai cittadini a mandare segnalazioni, via cellulare o e-mail, arrivano dal sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, dopo l’aggressione a una ragazza da parte di un animale selvatico avvenuta ieri sera a Vasto Marina.

Il primo cittadino ne ha dato notizia su Facebook. L’aggressione segue di pochi giorni quella di un animale, da alcuni descritto come lupo, a due famiglie che passeggiavano con i figli domenica scorsa a Vasto Marina.

Menna, che ha espresso “solidarietà e massima vicinanza” alla ragazza, ha realizzato un video nel quale chiede collaborazione per individuare l’animale.

“Io non posso aspettare i tempi di Ispra, Regione Abruzzo e Ministero dell’Ambiente rispetto a tre aggressioni nel giro di tre giorni – dice – Per cui ho convocato una riunione urgente con Asl, Vigili urbani, uffici comunali, ho notiziato le forze dell’ordine, chiedo a tutti di collaborare per aiutarmi a individuare questo animale”.

“Non si può stare con le mani in mano” dice Menna, assicurando che si impegnerà per catturare l’animale e ‘consegnarlo’ agli organi competenti.

“Domani – conclude – andrò in Regione a capire cosa si sta facendo, lunedì/martedì chiederò appuntamento al ministero dell’Ambiente, ai tecnici del Ministero per capire cosa stanno facendo e naturalmente chiedo il supporto di tutti”.