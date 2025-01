AGGRESSIONI CARCERE SULMONA: D’INCECCO (LEGA),”FERMA CONDANNA, NOI A FIANCO FORZE DELL’ORDINE”

SULMONA – “Nel carcere di Sulmona (Aq), nel giro di pochi giorni, prima l’aggressione da parte di un detenuto al direttore e poi tre agenti della penitenziaria feriti nel corso di disordini, subito sedati. Condanniamo fermamente questi episodi ed esprimiamo massima solidarietà e sostegno a tutto il personale della penitenziaria per l’importante lavoro che svolge a servizio delle istituzioni, anche a rischio della propria vita”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco.

“Quanto accaduto è la sintesi di un’emergenza ben più ampia che riguarda le carceri, abruzzesi e non, dove ci sono problemi di sovraffollamento di detenuti e carenza di organico, su cui è necessario intervenire. Gli agenti devono essere messi in condizione di lavorare con maggior sicurezza e di tutelare al meglio la loro incolumità anche con supporti come il Taser. La Lega – conclude D’Incecco – è e sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine, baluardo per la nostra sicurezza”.