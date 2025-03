AGGRESSIONI IN OSPEDALE: OK DELLA COMMISSIONE A COSTITUZIONE PARTE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO

L’AQUILA – La giornata politica di Palazzo dell’Emiciclo, dopo i lavori della Commissione Vigilanza, è proseguita con la riunione straordinaria e congiunta delle commissioni “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, guidata da Nicola Campitelli, e “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco.

Come spiega una nota del consiglio regionale, in esame c’era il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, per il riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali con l’avvio del progetto di fusione tra l’Azienda regionale delle aree produttive (Arap) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara-Chieti (Csi). Sono stati ascoltati Mario Battaglia, commissario Arap; Lorella Franciotti, commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Csi e Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, delegato per la provincia di Chieti e in rappresentanza dell’Upi, Unione province d’Italia.

La Prima Commissione Bilancio, ha in seguito espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta di legge, illustrata dal proponente Leonardo D’Addazio, per la costituzione di parte civile della Regione Abruzzo nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del servizio sanitario nazionale, del soccorso sanitario, del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile.

Infine la Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, ha proseguito l’esame della proposta di legge (Verrecchia) per adeguare la normativa regionale sui sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati piste da sci ed infrastrutture accessorie, al decreto legislativo n. 40/2021 in materia di sicurezza. Sulla questione è stato ascoltato Maurizio Pagliaro, responsabile Ufficio ferrovie e impianti a fune della Regione Abruzzo, con i suoi collaboratori; Francesco Di Donato, presidente del Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, con il vice presidente Luigi Faccia, i quali hanno depositato un documento con alcune proposte, rappresentando le difficoltà del settore.

Secondo e ultimo punto all’ordine del giorno, le ultime audizioni sulla modifica alla normativa regionale in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica, con il recepimento delle disposizioni legislative nazionali e per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive. Sono stati ascoltati Raffaele Di Marcello, delegato Unitel, Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali; Fabio Andreassi, Ance Abruzzo e Donato Di Ludovico, Istituto nazionale di urbanistica.