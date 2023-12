AGRICOLTURA, 5 ANNI DI GOVERNO REGIONALE: INCONTRO A AVEZZANO CON MARSILIO E IMPRUDENTE

AVEZZANO – Un evento istituzionale per ripercorre insieme azioni e sviluppo in cinque anni di lavoro regionale nel campo dell’agricoltura, offrendo un’opportunità di confronto sulla politica agricola e sulle azioni intraprese. L’incontro si terrà lunedì 18 dicembre, ad Avezzano, alle 17.30, sala Gran Sasso, ristorante Napoleone, via Tiburtina Valeria km 112,700, organizzato dalla giunta regionale nell’ambito dell’iniziativa “5 anni di lavoro senza confini. Traguardi raggiunti e sfide future”.

Un momento di confronto sulla politica agricola e su quanto fatto fin qui per sostenere la vitalità e redditività economica delle zone rurali attraverso finanziamenti e azioni concrete. Aprirà i lavori Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura dopo i saluti istituzionali di Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano.

Parteciperanno alla tavola rotonda sul tema “L’agricoltura in Abruzzo”, Massimo Verrecchia, consigliere Regionale; Simone Angelosante presidente Commissione Politiche Europee; Mario Quaglieri, assessore al Bilancio e Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) della Regione Abruzzo. Alla tavola rotonda su “Associazioni mondo agricoltura” prenderanno parte Pietropaolo Martinelli presidente Coldiretti Abruzzo; Nicola Antonio Sichetti presidente Cia Abruzzo; Fabrizio Lobene presidente Confagricoltura Abruzzo; Leo Spina, presidente Copagri Abruzzo; Lino Paride Galante, presidente Liberi Agricoltori Abruzzo. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione, Marco Marsilio.