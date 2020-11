AGRICOLTURA: “A FOSSACESIA RETE IRRIGUA INADEGUATA”, DI GIUSEPPANTONIO CHIEDE INTERVENTO REGIONE

FOSSACESIA – Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, torna di nuovo a gran voce a chiedere di intervenire sulla rete irrigua inadeguata di Fossacesia: nell’ultimo mese ha ottenuto, grazie al Consorzio Di Bonifica Sud che ha anche difficoltà economiche, l’ammodernamento di trecento metri di tubature del sistema irriguo della Val di Sangro, nel territorio di Fossacesia.

“Si è trattato di un primo intervento da parte del Consorzio di Bonifica Sud, finalizzato a modernizzare parti della rete oramai vecchia – spiega Di Giuseppantonio – I lavori hanno fatto seguito alle richieste che ho rivolto al Consorzio e hanno preso l’avvio dopo un incontro, che ho avuto assieme al mio consigliere delegato all’Agricoltura Alberto Marrone, con i tecnici dell’Ente consortile. Già dalla precedente esperienza amministrativa Di Giuseppantonio aveva portato avanti con convinzione la necessità di modernizzare la rete irrigua destinata all’agricoltura del territorio, dando voce ai tanti operatori agricoli che, con passione, dedizione e professionalità, spesso con molta fatica, hanno portato avanti un settore dell’economia nevralgico che in molti casi ha trovato le maggiori difficoltà proprio in un sistema di irrigazione che supera i 50 anni d’età”.

“L’attuale sistema irriguo è inadeguato, con condotte che superano i 50 anni d’età – aggiunge il primo cittadino – Guardando in prospettiva, quando sarà finalmente superata la fase critica che si è determinata con la diffusione del Covid 19, l’agricoltura dovrà essere messa nella condizione di poter operare nel miglior modo possibile, forte anche della riscoperta dei prodotti locali, garanzia di sicurezza alimentare per i consumatori”. Il piano del Ministero dell’Agricoltura e quello della Regione Abruzzo hanno dato avvio ai progetti, entrati nella fase esecutiva, riguardanti la difesa e lo sviluppo dei territori del basso Sangro. “Manca la parte di Fossacesia e dei territori di altri comuni confinanti dove è stato previsto uno stanziamento di 14milioni di euro e mi auguro che il progetto venga definitivamente finanziato. Per questo motivo chiedo a gran voce, anche a nome di tutte le imprese agricole , al presidente Marco Marsilio e all’assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, così come ho fatto con le precedenti amministrazioni regionali, di procedere ai lavori di ammodernamento della rete irrigua del Basso Sangro, nel territorio di Fossacesia e di altri comuni confinanti. Mi auguro che il presidente Marco Marsilio e l’assessore Imprudente accolgano questa mia nuova richiesta e diano avvio al più presto ai lavori promessi”.

