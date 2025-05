AGRICOLTURA: A PENNE IL TOUR DI FDI “COLTIVIAMO L’ITALIA”

PENNE – “Un’importante occasione di confronto con agricoltori e rappresentanti istituzionali sulle politiche agricole messe in campo dal governo nazionale e dal ministro Francesco Lollobrigida, per sostenere un settore vitale per l’economia italiana”.

Così, in una nota, il coordinatore regionale, il senatore Etelwardo Sigismondi, annunciando la tappa abruzzese del tour nazionale “Coltiviamo l’Italia per garantire la Sovranità Alimentare”, promosso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, che si terrà lunedì 5 maggio, alle ore 18:30, la sala Polivalente di Penne (Pescara).

“Affronteremo temi fondamentali per il futuro del comparto primario – spiega Sigismondi – tra cui la difesa del Made in Italy agroalimentare, il contrasto alla concorrenza sleale e la tutela del reddito degli agricoltori. Discuteremo di sburocratizzazione, accesso al credito, costi energetici e gestione delle risorse idriche, questioni strategiche che riguardano il benessere di centinaia di migliaia di lavoratori e la sicurezza alimentare dei cittadini”.

Alla conferenza parteciperanno, oltre ai parlamentari abruzzesi e ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, anche l’onorevole Aldo Mattia, coordinatore del dipartimento nazionale FdI Agricoltura, Ombretta Mercurio, responsabile regionale del dipartimento, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Con ‘Coltiviamo l’Italia’ ribadiamo con forza la centralità che, grazie al lavoro del ministro Lollobrigida e del governo Meloni, il settore agricolo ha assunto come pilastro della nostra identità, della nostra economia e della nostra sovranità alimentare – evidenzia Mercurio – l’Abruzzo, terra di eccellenze agricole, merita politiche concrete capaci di valorizzare il lavoro degli agricoltori, difendere le produzioni locali e garantire il giusto reddito a chi ogni giorno lavora la terra”.

“Sono orgogliosa di contribuire a una visione nazionale che rimette l’agricoltura al centro delle scelte strategiche del Paese – prosegue – con oltre 11 miliardi di euro stanziati, mai nessun governo nella storia repubblicana aveva investito così tanto in questo settore. Continueremo a essere al fianco delle imprese agricole, delle giovani generazioni che vogliono investire in questo comparto e di tutti coloro che chiedono semplificazione, infrastrutture, tutela ambientale e accesso ai mercati”.

“Il futuro della nostra Nazione passa dai campi, dalle colline, dai vigneti e dagli oliveti. E l’Abruzzo è pronto a fare la sua parte”, conclude Mercurio.

Pescara, 2 maggio 2025