AGRICOLTURA AL CENTRO DELLO SVILUPPO: LUNEDI’ VERTICE DI FRATELLI D’ITALIA A FRANCAVILLA

FRANCAVILLA – L’agricoltura che torna al centro dello sviluppo della Nazione è il tema del vertice in programma lunedì prossimo, 15 luglio, a Francavilla al Mare (Ch), organizzato dal dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia”. Lo comunica il senatore e segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi. “L’approvazione, ieri, in via definitiva del decreto legge sulla materia – prosegue il Senatore – è un ulteriore e significativo segnale del ministro Francesco Lollobrigida e del governo Meloni a supporto di un così prezioso settore della nostra economia e contiene importanti misure che saranno oggetto di un’approfondita disamina durante l’incontro di lunedì”.

“Il decreto Agricoltura è legge-aggiunge Ombretta Mercurio, responsabile regionale del Dipartimento, che modererà i lavori – e dopo tanto tempo finalmente l’Italia ha un governo che mette al centro della propria agenda politica un asset strategico come l’agricoltura. Oltre 500 milioni di euro di interventi mirati e non a pioggia per sostenere le filiere in difficoltà, affrontare le emergenze, garantire maggiori controlli e assicurare un giusto reddito ai nostri imprenditori”.

A relazionare sull’importante tematica, saranno: il sen. Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura, l’on. Aldo Mattia, responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, i parlamentari abruzzesi Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, il consigliere regionale, presidente della competente Commissione, Nicola Campitelli, ed il coordinatore provinciale di Chieti, Antonio Tavani. L’appuntamento è fissato alle ore 19.00, nella sala convegni di Palazzo Sirena, lungomare Kennedy, a Francavilla al Mare.

Va ricordato, infine, che in Abruzzo ci sono il vice presidente della giunta regionale che ha la delega all’agricoltura e il sottosegretario all’agricoltura, rispettivamente Emanuele imprudente e Luigi D’Eramo, che sono della Lega.