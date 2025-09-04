AGRICOLTURA: APERTO BANDO DA 15 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E COMPETIVITA’

L’AQUILA – A partire da oggi le aziende agricole interessate potranno fare domanda di finanziamento per investimenti produttivi e per migliorare la propria competitività con un budget a disposizione di 15 milioni euro.

Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente con riferimento all’apertura del portale SIAN dell’avviso Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” previsto dal CSR Abruzzo (Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale) 2023-27.

“Con questo bando – dichiara Imprudente – la Regione punta a rafforzare la competitività del settore primario e ad aumentare la redditività delle aziende agricole abruzzesi, andando a supportare importanti investimenti ma anche realtà medio-piccole che rappresentano il cuore pulsante del tessuto produttivo regionale”.

Il finanziamento è concesso a fondo perduto con un minimo del 50% fino all’80% per domande presentate da giovani agricoltori, da aziende ubicate in aree montane e della rete Natura 2000 e per le aziende che prevedranno investimenti con finalità di carattere ambientale e incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, come il reimpiego di acqua e materie prime seconde, l’efficientamento energetico, la riduzione degli inquinanti e la realizzazione di bacini di stoccaggio delle acque stagionali.

Oltre al beneficio concesso a fondo perduto, le imprese richiedenti possono avvalersi dello strumento finanziario previsto dall’intervento SRD18 del CSR Abruzzo 2023-27 che consente l’erogazione da parte del Soggetto gestore del Fondo di rotazione a ciò costituito – Fi.R.A. Spa, di un prestito a tasso zero per la quota a carico del beneficiario.

“Il nostro obiettivo, anche grazie all’attivazione del prestito a tasso zero per la quota a carico delle aziende, – continua il vicepresidente Imprudente – è quello di sostenere gli agricoltori che quotidianamente, con fatica e dedizione, mantengono viva la nostra agricoltura, promuovono l’eccellenza delle produzioni e presidiano il territorio, perché possano compiere un ulteriore salto di qualità in competitività sui mercati ed innovazione”.

La dotazione finanziaria del bando, pari a 15.000.000 di euro è ripartita in 7.500.000 per investimenti di importo superiore a € 200.000,00 (c.d. “sopra soglia”) e 7.500.000,00 per investimenti di importo non superiore a € 200.000,00 (c.d. “sotto soglia”).

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 19 dicembre 2025.