AGRICOLTURA: COLDIRETTI ABRUZZO CHIEDE POSTICIPO CHIUSURA STAGIONE IRRIGUA

L’AQUILA – Coldiretti chiede al Consorzio di Bonifica Centro, in vista della conclusione della stagione irrigua prevista oggi 15 ottobre, di continuare ad erogare acqua a causa delle condizioni climatiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Secondo l’organizzazione agricola, “la proroga (che, da regolamento irriguo, si può fare su richiesta delle organizzazioni di categoria) “è necessaria al fine di tutelare gli interessi degli agricoltori ricadenti nelle aree coinvolte”.

“Difatti – scrive Coldiretti Abruzzo nella nota al Consorzio di Bonifica Centro – alla luce del fatto che a tutt’oggi sono in corso colture che abbisognano di irrigazione almeno sino alla fine del mese di ottobre, si chiede la proroga della stagione, di almeno 15 giorni rispetto al termine stabilito per oggi 15 ottobre, raggiungendo di fatto il 30 ottobre 2025. Ovviamente è si tratta di una semplice boccata di ossigeno che non risolve i problemi degli agricoltori ma potrebbe risultare funzionale e utile all’utenza così da permettere di giungere al termine della fase vegetativa delle colture. I cambiamenti climatici in atto e il bisogno sempre più importante di acqua contro la tendenza alla desertificazione che in Abruzzo è sempre più preoccupante, rendono più stringente la soluzione della carenza della risorsa idrica e della sistemazione di strutture e infrastrutture attualmente inadeguate”.