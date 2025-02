AGRICOLTURA: D’ERAMO, “CON PROROGA ZES UNICA NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Una misura che permetterà all’Abruzzo e alle altre regioni del Mezzogiorno di crescere ancora e di trainare lo sviluppo del Paese. Un’opportunità strategica per le imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura anche della nostra regione che consentirà di aumentare la capacità produttiva e la competitività”.

Così, in una nota, il sottosegretario di Stato al Masaf, l’aquilano Luigi D’Eramo, commenta il via libera da parte della Commissione Ue alla proroga del credito d’imposta per gli investimenti agricoli nella ZES Unica anche per il 2025.

“Un altro risultato del lavoro portato avanti per rafforzare lo sviluppo dell’agroalimentare abruzzese e del Mezzogiorno, a cui vengono dati strumenti per continuare a crescere, attrarre investimenti ed essere sempre più protagonista”, continua D’Eramo.

“L’incentivo sostiene l’acquisto di beni strumentali per potenziare strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione. Grazie alla proroga del credito di imposta, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal primo gennaio al 15 novembre 2025. Il credito d’imposta potrà ammontare fino al 100% dell’importo richiesto, nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato. Tra gli investimenti ammissibili l’acquisto di nuovi macchinari, di impianti e attrezzature o l’acquisto di terreni”.