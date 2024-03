AGRICOLTURA: D’ERAMO, “FIERA LANCIANO OCCASIONE DI PROMOZIONE PER TUTTO L’ABRUZZO”

ROMA – “Attraverso l’agricoltura si può e si deve promuovere sempre di più un’intera regione, l’Abruzzo, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ma che non è ancora conosciuto in tutte le sue potenzialità dal grande pubblico. Manifestazioni come la Fiera dell’Agricoltura di Lanciano hanno sempre di più un respiro nazionale, e non solo, e contribuiscono alla crescita del territorio”.

Lo ha detto il sottosegretario Masaf, l’aquilano Luigi D’Eramo, intervenendo oggi nella Sala Caduti di Nassirya del Senato alla presentazione della 62esima edizione della Fiera dell’Agricoltura di Lanciano (Chieti), in programma dal 22 al 25 marzo.

“La sfida – ha aggiunto D’Eramo – è collegare sempre di più le tante tipicità locali e il grande patrimonio enogastronomico alle bellezze artistiche e paesaggistiche di quella che è la regione verde d’Europa”.

Il sottosegretario ha inoltre ricordato come “da manifestazioni come questa si può accendere l’attenzione sulle aree interne. Il progressivo spopolamento va frenato, per non perdere la nostra storia e le nostre radici. Puntiamo a potenziare infrastrutture e servizi perché lì si possa continuare a vivere e a investire, dando così slancio anche al turismo”, ha concluso.