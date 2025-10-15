AGRICOLTURA: D’ERAMO, “IMPEGNO GOVERNO PER MANTENERE SPECIFICITA’ PAC”

ROMA – “In questi anni il Governo italiano ha dimostrato in modo concreto e con le misure e i fondi messi in campo quanto consideri centrale l’agricoltura e l’intero settore Primario. Oggi in Aula è stato ribadito l’impegno a sostegno di agricoltori, allevatori e pescatori, affinché sia mantenuta la specificità della Politica agricola comune, che da oltre 60 anni rappresenta il fondamentale strumento di programmazione strategica degli investimenti agricoli in Europa, per garantire il sostegno al reddito e assicurare così produzioni di qualità”.

Così, in una nota, il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo.

“Un plauso a Riccardo Molinari, che ha promosso la mozione, sostenuta da tutte le forze di maggioranza, con cui è stata ribadita la contrarietà alla proposta della Commissione Ue sulla nuova programmazione pluriennale della Pac, che confluirebbe in un fondo unico, con tagli alle risorse che mettono a rischio sovranità e sicurezza alimentare. Una proposta che rischia di penalizzare regioni e territori e non all’altezza delle sfide globali che abbiamo davanti”, ha aggiunto il sottosegretario.

“Gli agricoltori sono i primi custodi dell’ambiente e del territorio, non i suoi nemici. Senza di loro ci sarebbe desertificazione, specie in aree come quelle montane ed interne. Serve semplificazione, non approcci ideologici. La dotazione economica, oggi più che mai, deve essere adeguata, non inferiore. Lavoriamo per tutelare la competitività dell’agroalimentare italiano, anche difendendolo dalla concorrenza sleale di Paesi terzi che non rispettano i nostri stessi standard”, ha concluso D’Eramo.