AGRICOLTURA: D’ERAMO SU REVISIONE PAC, “GRAZIE A ITALIA BUONSENSO IN EUROPA, NON PIU’ FOLLIE GREEN”

ROMA – “Il via libera alla revisione mirata della Politica agricola comune da parte dei rappresentanti dei Paesi Ue riuniti nel Comitato speciale Agricoltura è un risultato di cui l’Italia è stata protagonista. Il nostro Paese sta contribuendo in modo importante a formare una nuova coscienza europea. Finalmente decisioni guidate dal buonsenso, e non più dal furore ideologico green. Sono i primi passi verso un deciso cambio di rotta, che sarà possibile dopo il voto di giugno”.

Così in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo.

“Con la revisione – ricorda il sottosegretario – si affrontano questioni riguardanti l’attuazione dei piani strategici della Pac, si punta a semplificare e a ridurre la burocrazia e a fornire maggiore flessibilità per il rispetto di determinati vincoli ambientali, con minori oneri per le piccole aziende agricole”.

“Basta dunque con scelte folli che danneggiano gli agricoltori che sono i primi custodi dell’ambiente e del territorio. L’obiettivo è metterli nelle condizioni di affrontare le sfide che li attendono, realizzare una vera sostenibilità e far sì che il settore primario resti un pilastro dell’Italia e dell’Europa”, conclude D’Eramo.