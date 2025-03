“AGRICOLTURA E'”: COMMISSARIO EUROPEO HANSEN VISITA LO SPAZIO DEDICATO ALLE ECCELLENZE ABRUZZESI

ROMA – Dal risotto allo zafferano al formaggio gregoriano, passando ai vini come il montepulciano d’Abruzzo e il cerasuolo: sono alcune delle eccellenze abruzzesi apprezzate dal commissario europeo all’Agricoltura, Cristophe Hansen, durante la sua visita questa mattina allo spazio Abruzzo, allestito in occasione del forum “Agricoltura È”, il grande evento dedicato al mondo agricolo italiano ospitato a Roma nell’area di Piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali, promosso dal Ministero dell’Agricoltura nell’ambito degli eventi dedicati all’anniversario dei Trattati di Roma.

Come si spiega in una nota della Regione, il commissario Hansen è stato accompagnato durante la visita dal vicepresidente Emanuele Imprudente e dalla direttrice del Dipartimento agricoltura della Regione Abruzzo Elena Sico.

“Con il commissario Hansen ci siamo confrontanti sui principali temi del sistema agricolo rispetto ai quali l’Abruzzo è fortemente impegnato per tutelare il made in Italy”, ha detto a margine il Imprudente.

Successo per i vini abruzzesi, per i quali, il Consorzio Tutela vini d’Abruzzo ha scelto i migliori vitigni. Il presidente Alessandro Nicodemi sarà domani pomeriggio all’evento “Agricoltura E'” per illustrare le qualità del vino abruzzesi agli ospiti presenti allo spazio-Abruzzo.