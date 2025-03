AGRICOLTURA E’: IMPRUDENTE, “GRANDE SUCCESSO PER L’ABRUZZO, MODELLO DI SOSTENIBILITA'”

L’AQUILA – “Il successo di partecipazione presso lo ‘Spazio Abruzzo’, divenuto vero e proprio spazio cult della manifestazione per rappresentanti istituzionali, operatori, giornalisti e visitatori è frutto della collaudata ed efficace sinergia tra istituzioni, enti locali e imprese, coordinata e promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione, basata sul ‘Modello Abruzzo’, fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, un esempio di successo nell’intero panorama agroalimentare e turistico nazionale ed internazionale”.

Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente che parla di un “grande successo per l’Abruzzo” ad “Agricoltura È”, l’evento svoltosi dal 24 al 26 marzo a Roma su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, all’interno del villaggio rurale allestito nel cuore della Capitale, in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma del 1957 istitutivi della Comunità economica europea (CEE).

Il Villaggio rurale, inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visto nella giornata centrale la partecipazione del commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, oltre che del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e di numerosi ministri, parlamentari e ambasciatori da tutta Europa. La chiusura è stata affidata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Lo stand dell’Abruzzo, visitato da migliaia di persone, ha rappresentato una vera e propria vetrina delle eccellenze regionali: i tipici vini Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano e Pecorino sapientemente scelti dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, la bellezza dei paesaggi dell’Abruzzo e del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, simbolo del ricco patrimonio naturalistico della regione e prima Green Community d’Italia, gli showcooking curati dagli chef e dagli istituti agrari e alberghieri della regione, che hanno raccontato il territorio attraverso i suoi prodotti tipici, a partire dal re d’Abruzzo, l’arrosticino, e poi olio, zafferano dell’Aquila, tartufo, formaggi di pecora, miele di Tornareccio, pane con grani antichi, ferratelle, ventricina, d’Abruzzo, liquirizia, confetture e aglio nero.

Un’occasione unica per far conoscere non solo la qualità della cucina abruzzese, ma anche il lavoro che sta dietro la produzione delle materie prime, frutto di tradizioni secolari e di una cultura agricola profondamente radicata, sottesa al progetto di Abruzzo – Regione del Benessere, promossa non a caso da un ente preposto alla tutela ambientale, Arpa Abruzzo, ed orientata alla promozione ed internazionalizzazione con ARAP (Agenzia Regionale Attività Produttive) e Assessorato al Turismo.

“Durante questa tre giorni le istituzioni italiane ed europee hanno voluto focalizzare la poliedricità dell’agricoltura – spiega il vicepresidente Imprudente – trattando temi chiave come energia, sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità della vita e promozione del Made in Italy”.

“Centrale – si legge nella nota – è stato il confronto con il Commissario europeo per l’Agricoltura Christophe Hansen che ha riconfermato il ruolo strategico dell’agricoltura che può assolvere soltanto se si assicura la tutela del reddito degli agricoltori, il ‘diritto di rimanere’ nelle aree rurali e l’attrattività per i giovani. Hansen ha anche sottolineato la necessità di procedere ad una semplificazione amministrativa e prevedere meno obblighi da rispettare e più incentivi a lavorare e favorire la diversificazione delle fonti di guadagno attraverso la bioenergia e le foreste. Fondamentale il dialogo e la cooperazione tra i diversi livelli di governo (europeo, nazionale, regionale, locale), assicurando la dovuta centralità alla ricerca scientifica. Di estremo interesse per l’Italia anche la necessità di seguire un approccio più organico alla gestione del rischio e delle crisi, ambientali e non solo, ipotizzando nuove forme di assicurazione e di sostegno alle assicurazion”i.