“AGRICOLTURA E'”: PREMIER MELONI, “EVVIVA L’ABRUZZO”. REGIONE PROTAGONISTA NEL FORUM DI ROMA

ROMA – Il premier Giorgia Meloni, sorridente e con un arrosticino in mano, nell’affollatissimo stand della Regione Abruzzo pronunciando, prima di andare via, un entusiastico “evviva a l’Abruzzo”.

È questa la immagine simbolo giunta questa sera, proprio a conclusione dell’evento nazionale, che fotografa in maniera eloquente il successo fatto registrare dalla spedizione abruzzese ad “Agricoltura È”, manifestazione dedicata al mondo agricolo italiano ospitata a Roma dal 24 marzo nell’area di piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali.

Per tre giorni lo spazio abruzzese è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori ma anche da molti big della politica e delle istituzioni. A riscuotere uno straordinario successo gli iconici arrosticini di pecora, e poi lo zafferano, i dolci, la ventricina, i formaggi, l’olio d’oliva, i tartufi, i vini selezionati dal Consorzio Tutela vini d’Abruzzo, a cominciare dal Montepulciano d’Abruzzo e dal Cerasuolo.

Oltre al premier Meloni, tra l’altro deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, anche il commissario europeo all’Agricoltura, Cristophe Hansen, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vice premier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Camera, Luciano Fontana, i ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del Turismo, Daniela Santanchè, della Difesa, Guido Crosetto, per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari all’Agricoltura, Giacomo La Pietra, all’Economia, Lucia Albano, all’Interno, Giacomo Prisco, e ancora deputati e senatori di varie regioni italiane.

Per l'Abruzzo, a fare gli "onori di casa", il presidente della Regione, Marco Marsilio, il suo vice con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, il sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo, il senatore di FdI Guido Liris, e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Ed ancora il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D'Amario, il direttore generale dell'Arap, Antonio Morgante, con il suo staff.

Hanno visitato lo stand anche varie personalità come Jimmy Ghione, l’inviato della trasmissione Striscia la notizia, e l’ex parlamentare abruzzese Antonio Razzi.

“L’Abruzzo è stata la regione grande protagonista di questa intensa tre giorni, con il nostro spazio preso d’assalto da migliaia di visitatori, che hanno apprezzato le eccellenze enogastronomiche proposte, legate alla promozione turistica, con le congratulazioni ricevute dai tanti rappresentanti politici e istituzionali ai massimi livelli, tra cui il premier Meloni a conferma che sempre più siamo un modello, sia in Italia che in Europa”, ha spiegato Imprudente.

L’organizzazione è stata affidata all’Agenzia regionale delle Attività produttive (Arap), in qualità di braccio operativo della Regione Abruzzo, e in particolare dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente, in in questo caso nell’ambito del piano di internazionalizzazione delle imprese.