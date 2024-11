AGRICOLTURA: IMPRUDENTE, SECONDO BANDO FIRA PER AZIENDE DANNEGGIATE DA PIOGGIA E PERONOSPORA

L’AQUILA – “È stato pubblicato oggi, sui siti di Regione Abruzzo e di FiRA, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi passivi su finanziamenti erogati alle aziende agricole che hanno subito danni nella produzione per l’eccesso di pioggia verificatosi nello scorso anno e per la conseguente infezione da peronospora”.

Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

La misura della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, gestita dalla Finanziaria regionale abruzzese, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi passivi, su finanziamenti già erogati alla data di presentazione della domanda, da banche o da altri intermediari finanziari.

Possono accedere ai contributi gli imprenditori agricoli, le imprese agricole di trasformazione e commercializzazione e le cooperative agricole o loro consorzi, danneggiati dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 e che possono dimostrare di aver subito una riduzione della produzione di almeno il 30% rispetto al 2022.

“Con questo Avviso la Regione Abruzzo rispetta l’impegno preso con le aziende agricole che hanno subito danni nella produzione per il maltempo dello scorso anno e ne supporta l’abbattimento degli interessi e, indirettamente, l’accesso al credito – dichiara Imprudente – Le aziende abruzzesi del comparto agricolo hanno ora a disposizione altri 2,3 milioni di euro per questo bando, che fa seguito a quello, di pari importo, di fine 2023 e allo stanziamento di ulteriori 5,2 milioni stanziati dalla Regione per i danni da peronospora ed erogati tramite AGEA. Ci tengo a sottolineare la condivisione degli obiettivi e dei contenuti del bando con le organizzazioni professionali e il consorzio di tutela, epilogo anche degli approfondimenti con i quali abbiamo ripetutamente stimolato il sistema bancario e creditizio tramite l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)”.

“Con FIRA ci siamo impegnati a pubblicare l’elenco delle domande ammissibili entro dicembre, così da poter procedere con l’erogazione nel minor tempo possibile – anticipa Imprudente”.

“Con questo Avviso aggiungiamo un altro importante tassello a sostegno delle Micro, Piccole e Medie imprese agricole abruzzesi che, a causa della grave crisi economica che le ha interessate come conseguenza dell’andamento meteorologico sfavorevole, sono attualmente in sofferenza – dichiara il presidente della Finanziaria regionale Abruzzese Giacomo D’Ignazio – FiRA, su indicazione dell’Assessorato all’Agricoltura, vuole assicurare liquidità alle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 e che possono dimostrare di aver subito una riduzione della produzione di almeno il 30% rispetto al 2022″.

“Una prima Misura, il Piccolo Prestito Agrario, ha già ristorato oltre 230 imprese vitivinicole per i danni causati dall’eccesso di pioggia nel 2023. Oggi andiamo a sostenere, con oltre2milioni e 300mila euro, gli imprenditori agricoli e le imprese agricole di trasformazione e commercializzazione, in forma singola e associata, con un contributo a fondo perduto pari al 50% degli interessi passivi che matureranno dalla data di presentazione della domanda di contributo, su finanziamenti già erogati da banche e/o da altri intermediari finanziari”.

La misura ha una dotazione finanziaria di 2.327.500,00 euro.

La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dalle ore 12:00 di giovedì 28 novembre 2024 fino alle ore 12:00 di lunedì 9 dicembre 2024, esclusivamente attraverso lo sportello telematico regionale raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it/ seguendo le indicazioni ivi riportate.