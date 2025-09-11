AGRICOLTURA: L’APPELLO DELL’ALPA, “PICCOLE AZIENDE MARGINALIZZATE IN POLITICHE DI SVILUPPO RURALE”

11 Settembre 2025 09:41

L'Aquila - Economia

L’AQUILA – “Nonostante il riconoscimento del loro valore, le piccole aziende agricole risultano troppo spesso escluse o marginalizzate dalle politiche di sviluppo rurale, che privilegiano le realtà più strutturate e competitive sui mercati globali. Questo approccio rischia di generare nuove forme di concentrazione del potere agricolo, con interessi distanti dalle esigenze reali dei territori e delle comunità locali, come dimostra anche il crescente peso delle logiche legate alle energie rinnovabili”.

L’appello è di Matteo Griguoli dell’Alpaa – Cgil Abruzzo.

Spiega ancora Griguoli: “l’impatto va ben oltre l’agricoltura: la vitalità dei piccoli paesi, la loro capacità di attrarre turismo e di mantenere vivi i legami comunitari sono strettamente connessi alla presenza delle piccole realtà contadine. Senza di esse, interi territori rischiano l’abbandono e la perdita di identità”.





In questo contesto, ribadiamo con forza la nostra posizione: al fianco delle piccole aziende agricole, dei contadini e dei piccoli imprenditori agricoli che spesso si sentono esclusi da un sistema sindacale e politico che dovrebbe rappresentare l’intero settore primario. È fondamentale restituire voce a queste figure professionali, ricreando quello spirito di appartenenza e comunità che permetta agli agricoltori di discutere insieme delle sfide comuni e costruire soluzioni condivise. Solo attraverso l’unità e la partecipazione sarà possibile affrontare i grandi cambiamenti che il settore agricolo dovrà sostenere nei prossimi anni. Le piccole aziende agricole non rappresentano il passato, ma una risorsa strategica per il futuro dell’ Italia”.

 

 

 

 





 

 

 

 

