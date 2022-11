AGRICOLTURA, LOLLOBRIGIDA: “PER MANODOPERA NEI CAMPO SERVONO FLUSSI REGOLARI”

ROMA – “Per la prima volta abbiamo avuto mancanza di manodopera nei campi di raccolta e nelle aziende di produzione. Questo nonostante abbiamo già un numero di immigrati irregolari che arriva nella nostra nazione. Quindi la soluzione non è l’immigrazione irregolare ma è l’immigrazione legale, regolare fatta di flussi precisi che partano dalla domanda”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida dopo l’incontro con gli esponenti di quattro delle principali associazioni rappresentative del mondo agricolo.

“Lavoreremo – ha assicurato il ministro – per rafforzare l’immigrazione regolare contrastando in ogni modo l’immigrazione irregolare. Insieme ai ministri Piantedosi e Calderone proveremo a ragionare su come organizzare dei flussi di immigrazione regolare”.

L’altro elemento “si riferisce “alla condizione di flessibilità del mercato del lavoro che è stagionale quindi – ha concluso Lollobrigida – prevediamo di aprire un tavolo con le associazioni per trovare delle situazioni che rendano compatibile la giusta retribuzione per i lavoratori con una adeguata flessibilità che permetta alle aziende di occupare queste persone”.