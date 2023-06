AGRICOLTURA, ORTOFRUTTA: FINANZIATO CON 34 MILIONI PROGRAMMA DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’

L’AQUILA – “Finanziato con 34 milioni di euro il programma presentato dal Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ), Prodotti Ortofrutticoli d’Abruzzo, teso alla valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio attraverso sistemi innovativi e all’avanguardia”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, a margine dell’incontro di presentazione del ‘programma di distretto’ che si è svolto nel pomeriggio ad Avezzano.

“Si tratta di un programma che persegue gli obiettivi principali della ‘Farm to fork’, la strategia UE in materia agroalimentare – spiega il vice presidente – ed in particolare l’incremento della sostenibilità delle produzioni agricole lungo tutta la filiera ‘dal produttore al consumatore’, puntando al taglio del 50% dell’impiego dei fitofarmaci e, in parallelo, alla riduzione fino al 50% dei prodotti fitosanitari più dannosi”.

Competitività, innovazione e sostenibilità, dunque, saranno le linee programmatiche sulle quali punterà il distretto per rilanciare l’intero comparto e sostenere le 45 aziende (di cui 7 cooperative) che fanno parte del Distretto.

“La valorizzazione del comparto – conclude Imprudente – passerà anche dalla creazione di un portale di e-commerce e dall’ottimizzazione della tracciabilità delle produzioni mediante l’utilizzo della ‘blockchain’, tecnologia tesa a rendere più sostenibile l’intera filiera alimentare e, al contempo, raggiungere la trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento”.