AGRICOLTURA: PAOLO FEDERICO, “TUTELARE OPERATORI E SALVAGUARDARE PRODOTTI”

L’AQUILA – “Siamo al fianco degli agricoltori che necessitano di essere ascoltati”.

L’appello arriva da Paolo Federico, sindaco di Navelli e candidato alla elezioni regionali del prossimo 10 marzo nelle fila di Forza Italia nel collegio provinciale dell’Aquila.

“Le proposte dell’Ue rischiano di avere un forte impatto fortemente negativo sulla tenuta del sistema agricolo della nostra regione. Imprenditori, aziende e piccole realtà che faticano a tirare avanti da anni, ora rischiano di essere spazzate via definitivamente”,

“Non possiamo permettere che questo accada poiché le aziende agricole non solo danno lavoro a migliaia di persone ma rappresentano il cuore delle nostra tanto decantata Dieta Mediterranea”, rileva Federico.

“Lo dobbiamo a loro, infatti, se ancora oggi riusciamo a tutelare prodotti di nicchia e sapori che devono resistere ad un continuo tentativo di omologazione di gusti e sapori al solo fine di favorire le grandi multinazionali”.

“Credo”, conclude Federico, “che imporre direttive dall’alto sia sempre sbagliato, farlo poi ai danni di in un settore che da anni versa in condizioni difficili, subissato da mille problemi come i cambiamenti climatici e la presenza della fauna selvatica, sia davvero fuori luogo e poco corretto anche politicamente. Dobbiamo ascoltare la voce degli agricoltori”.