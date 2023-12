AGRICOLTURA: PEPE (PD), “SUBITO UN FONDO DI 25 MILIONI PER IL SETTORE”

L’AQUILA – “Nessuna risposta concreta da parte di Marco Marsilio ed Emanuele Imprudente alle domande dei tanti agricoltori che vivono il dramma di una terribile annata, nella quale sono andati perduti prodotti e guadagni”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Dino Pepe: “La crisi del comparto agricolo è chiara da mesi, il solo settore vitivinicolo ha subito perdite di oltre l’80% della produzione, ma le domande di ristoro e di fondi dedicati, per quello che è uno dei settori strategici della nostra regione, sono cadute nel vuoto.

Un immobilismo, quello di Marsilio e Imprudente, che neppure i trattori in strada, come non si vedevano da anni, sono riusciti a rimuovere”.

“Il 31 ottobre dietro richiesta delle forze di opposizione abbiamo tenuto un Consiglio regionale straordinario sull’agricoltura. Abbiamo proposto soluzioni, manifestando tutta la nostra disponibilità per sostenere le aziende in difficoltà. Siamo a fine anno, oggi inizia la sessione dedicata al Bilancio e Marsilio pensa a rifinanziare a suon di milioni il Napoli calcio, noi vogliamo dare risposte agli agricoltori e chiediamo di prevedere da subito un fondo di 25 milioni dedicato al settore”, conclude.