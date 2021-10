AGRICOLTURA: REGIONE STANZIA 820MILA EURO PER SOSTEGNO AGLI ALLEVATORI

L’AQUILA – La Giunta regionale abruzzese, su proposta del vicepresidente dell’Esecutivo con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, ha stanziato 820.000 euro per interventi “volti a garantire al settore zootecnico un’azione di supporto mirata e specifica”.

“L’obiettivo che ci siamo posti è quello di sostenere le aziende zootecniche, e di farlo per il tramite dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo (A.R.A.), che garantirà il proprio contributo specialistico attraverso azioni di consulenza aziendale”. Imprudente sottolinea che “questo ulteriore contributo al settore zootecnico va ad aggiungersi, da ultimo, ai 8,7 milioni di euro stanziati per gli allevatori che hanno subito danni alle strutture a causa del maltempo del gennaio 2017 e all’approvazione delle graduatorie relative alle filiere delle carni e lattiero casearie, a dimostrazione dell’impegno che quest’amministrazione garantisce nei confronti delle aspettative degli allevatori abruzzesi – spiega ancora il vice presidente – a ciò aggiungo che stiamo discutendo su tavoli nazionali e regionali altre misure in relazione al problema del costo del latte, unitamente ai componenti delle filiere regionali – conclude Imprudente.