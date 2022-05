AGRICOLTURA: RITARDI ASSEGNAZIONE GASOLIO AGRICOLO, “CENTINAIA DI IMPRESE IN GRANDE DIFFICOLTA'”

PESCARA – C’è preoccupazione per l’assegnazione del gasolio agricolo agevolato. La Cia – Agricoltori Italiani Abruzzo è costretta a evidenziare “le criticità che rischiano di mettere in serie difficoltà centinaia di imprese che non trovano altra via d’uscita che acquistare a prezzo pieno il gasolio con un inevitabile aumento dei costi di produzione. Una situazione che si segnala in particolar modo nella provincia di Chieti, dove gli uffici UMA sono esasperati a causa del loro sottodimensionamento”.

“Nonostante i continui solleciti, le segnalazioni e gli interventi già proposti la situazione a distanza di mesi non si è ancora risolta e pare non ci sia la volontà, almeno in tempi brevi, di arrivare ad una definitiva soluzione del problema -, dichiara il Presidente Cia Abruzzo, Nicola Sichetti -. Si accumulano ritardi, quando va bene il tempo di rilascio dei libretti è di una settimana. Si segnalano molti casi nel corso dei mesi precedenti, dove gli stessi funzionari regionali applicavano in maniera differente le modalità e i tempi per l’assegnazione del carburante, tra Province. Casi in cui veniva richiesto all’imprenditore per velocizzare la pratica, di dichiarare il 5% della rimanenza sull’assegnazione dell’anno precedente (situazione non prevista dalla normativa)”.

Ad appesantire la procedura per la richiesta di carburante è l’obbligo di dover dichiarare gli estremi della taratura e copia della taratura per le macchine agricole utilizzate per effettuare i trattamenti in campo o il diserbo, adempimento che viene già fatto in base alla legge regionale che disciplina la materia e che prima non era previsto all’interno della richiesta UMA. Inoltre, va segnalato che le assegnazioni hanno subito delle forti diminuzioni rispetto a due anni fa.

“Chiediamo che si provveda alla risoluzione immediata del problema o quantomeno, se i tempi dovessero rivelarsi troppo lunghi, che si proceda ad un’assegnazione anticipata provvisoria, anche solo del 50%, in cui le aziende, come nel 2020, possano fare una procedura semplificata direttamente con i distributori dei carburanti per poi rendicontare successivamente e portare avanti il proprio lavoro con un minimo di serenità”, conclude Sichetti.