AGRICOLTURA, TERRENI ALLAGATI NEL FUCINO: SOPRALLUOGO IMPRUDENTE PER RICOGNIZIONE DANNI

AVEZZANO – “I danni ci sono e sono evidenti, ci sono ancora intere zone con terreni allagati, servono però relazioni precise in modo da attivare le procedure secondo i dettami previsti dalla legge”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, che oggi ha effettuato dei sopralluoghi per verificare i danni e la loro entità, al fine di espletare tutte le eventuali procedure e richiedere alle competenti istituzioni il riconoscimento dello stato di calamità.

Questa mattina, il vice presidente si è recato nei comuni di Ortucchio, Trasacco, Luco dei Marsi e Avezzano: “Ho incontrato e mi sono confrontato con decine di agricoltori in questi giorni e ho potuto verificare anche di persona le conseguenze devastanti delle piogge. Continuerà nei prossimi giorni, da parte dei funzionari degli Uffici regionali preposti il giro di sopralluoghi sulle zone più colpite per la ricognizione e l’accertamento preciso dei danni”.

Infine, il vice presidente ha annunciato, a seguito della richiesta delle organizzazioni professionali agricole della regione, di procedere con il supplemento di assegnazione di gasolio agricolo per le aziende del comparto: “Stiamo mettendo in campo ogni azione possibile per sostenere, in questo momento di difficoltà, gli agricoltori funestati dalle incessanti piogge delle ultime settimane. A tal proposito approveremo a breve la delibera di concessione per un surplus aggiuntivo di carburante per i territori della regione colpiti pesantemente dal maltempo.”

