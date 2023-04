SAN BENEDETTO DEI MARSI – In Italia in agricoltura mancano 120 mila lavoratori. L’allarme lo ha lanciato il presidente di Confagricoltura nazionale Massimiliano Giansanti, durante l’inaugurazione del più grande centro europeo di lavorazione e trasformazione dei Finocchi dell’azienda agricola “il lago d’oro” di San Benedetto dei Marsi.

“Abbiamo sempre più necessità di manodopera specializzata e formata in agricoltura, dobbiamo lavorare insieme ai sindacati dei lavoratori ed insieme al governo per creare degli strumenti necessari alle imprese per avere questa manodopera, vanno rafforzate le politiche di export, le politiche di filiera e la manodopera abbiamo necessità oltre 200 mila operatori contro gli 80 mila che abbiamo oggi. – continua il Presidente Giansanti – Il costo del lavoro in Italia è molto più alto rispetto ai nostri competitor a livello Europeo, ed è necessario costruire una strategia sul lavoro al fine di recuperare un gap con i cittadini italiani, i quali, dove possono, preferiscono prendere un reddito di cittadinanza anziché lavorare in agricoltura”.

Intanto nella bozza del decreto legge sulla crisi idrica che verrà portato questo pomeriggio in Consiglio dei ministri è prevista l’istituzione di una Cabina di regia interministeriale, presieduta dal premier o dal ministro delle Infrastrutture, e la nomina di un “Commissario straordinario nazionale” per la scarsità idrica.

“Il Commissario realizza gli interventi urgenti di cui è incaricato dalla Cabina di regia, monitora la situazione su tutto il territorio nazionale e l’attuazione delle opere necessarie, e può intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza, previa delibera del Cdm”, si legge nella bozza.

Si prevede anche che le Regioni o le Province autonome autorizzino il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate.

Presso ciascuna delle Autorità di bacino distrettuali viene istituito un Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici.

Nella bozza del Dl è prevista la sospensione delle rate dei mutui per i concessionari di piccole centrali idroelettriche la cui produzione si riduce per la crisi idrica. Vengono inoltre inasprite le sanzioni in denaro per l’estrazione illecita di acqua e gli inadempimenti nella manutenzione delle dighe.

Infine, si prevede un Piano di comunicazione per informare la popolazione sulla crisi idrica.