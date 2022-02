AGRICOLTURA100: AZIENDA IORI DI AVEZZANO SECONDA IN ITALIA PER SOSTENIBILITA’

ROMA – La classifica generale della seconda edizione di Agricoltura100 ha selezionato tre aziende vincitrici, campionesse di sostenibilità in diverse attività agricole.

Il primo posto spetta a Cantina Produttori Valdobbiadene (Valdobbiadene, TV, Veneto), il secondo a Iori Srl di Avezzano in Abruzzo.

Terzo posto sul podio alla Società Agricola F.lli Robiola Paolo e Lorenzo (Caluso, TO, Piemonte).

Sono state riconosciute anche sei menzioni speciali: Arnaldo Caprai Srl (Montefalco, PG, Umbria) per l’attenzione all’impatto ambientale; Società Agricola Barberani & C. (Orvieto, TR, Terni) per la qualità e salute alimentare; Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C. (Caorle, VE, Veneto) per la gestione del rischio e protezione dei lavorator; Agricola Lenti Società Cooperativa (Lamezia Terme, CZ, Calabria) per i rapporti con le reti, la filiera e la comunità locale; Ronco Calino Società Agricola Srl (Adro, BS, Lombardia) per la qualità del lavoro e occupazione dei giovani; Azienda Agricola Fagiolo di Laura e Antonella Fagiolo (Fara Sabina, RI, Lazio) per l’agricoltura al femminile.