AGRIFOOD, L’ABRUZZO SI PRESENTA AL MERCATO ARABO: “FACCIAMO CONOSCERE NOSTRE ECCELLENZE”

PESCARA – “Il nostro obiettivo è quello di far conoscere l’Abruzzo e le aziende abruzzesi attraverso le nostre eccellenze agroalimentari. Da domani e per tre giorni saranno nel nostro territorio importanti manager importatori di grandi catene della mega distribuzione e della ricettività saudita che saranno accompagnati, attraverso un itinerario turistico naturalistico e storico del territorio abruzzese, in aziende e tenute, da dove nascono i nostri prodotti alimentari di punta”.

Così Antonio Morgante, direttore generale dell’Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap), alla vigilia dell’arrivo in Abruzzo di 29 importanti buyers dell’Arabia Saudita che sbarcheranno domani a Pescara, direttamente da Cibus di Parma, per una tre giorni che li porterà in un tour regionale ad incontrare 24 aziende abruzzesi dell’agrifood sostenibile di eccellenza nelle quattro province. Oltre a rappresentanti Istituzionali e politici.

La missione nel territorio abruzzese, promossa dalla Regione Abruzzo in particolare dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell’Arap, fa parte di un più ampio piano di internazionalizzazione per le imprese, partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo nelle spedizioni all’Expo di Dubai e a Bruxelles.

“Con questa missione salgono ad oltre 120 le imprese abruzzesi complessivamente coinvolte in questi primi tre mesi di internazionalizzazione – spiega ancora Morgante -. C’è grande soddisfazione per i risultati, concreti, finora ottenuti e per l’opera di diffusione del marchio ‘Made in Abruzzo’ nel mondo. Continueremo in questa azione che ha già cominciato ad aprire nuovi mercati e nuovi orizzonti alle imprese”.

La tre giorni sarà presentata domani alle 15,30 a Pescara in una conferenza stampa promossa dal vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, che si terrà nella sala consiliare del Comune del capoluogo Adriatico.

Oltre a Imprudente saranno presenti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente di Arap, Giuseppe Savini. La delegazione araba sarà composta da tutti i partecipanti alla manifestazione internazionale Cibus di Parma, che si conclude oggi, costituita da importanti manager: con molti di loro, l’Arap aveva già intrattenuto incontri e focus tematici nel corso della missione a Dubai.

Nel corso della conferenza stampa di domani sarà tra le altre cose illustrato il programma dettagliato e localizzato della tre giorni, che sarà cadenzato da eventi di degustazione, lezioni tenute da esperti e operatori del settore, eventi specifici e diffusi di incrocio tra l’offerta interna dei prodotti e la domanda internazionale di operatori del settore, incontri con i media, manager di settore, opinion leader e rappresentanti istituzionali italiani ed esteri.