AGRIFOOD SOSTENIBILE: AQUILIO, “DELEGAZIONE ARABIA SAUDITA CONQUISTATA DALL’AQUILA E SUE ECCELLENZE”

L’AQUILA – Oggi una delegazione di 29 buyer dell’Arabia Saudita ha fatto visita a L’Aquila, ospiti dell’assessore comunale al Turismo e Immagine della città, Fabrizia Aquilio e del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. Una visita nell’ambito del progetto di Internazionalizzazione, in corso in Abruzzo, realizzato da Imprudente e l’Arap Abruzzo, i con buyer dell’agrifood dell’Arabia Saudita.

Il capo delegazione Jalal AlThamer, Mr Yasser Jad, è chef tre stelle e fondatore di “Saudi Arabia chef association consultant”, del palazzo regale di Saudi Arabia.

La delegazione ha visitato la città e soprattutto provato i prodotti tipici dell’Aquila.

In particolare, ricevuti al Palazzetto dei Nobili da Fabrizia Aquilio, hanno testato lo zafferano dell’Aquila dop. Hanno odorato e assaggiato gli stimmi dello zafferano, rimanendo sorpresi per l’altissima qualità del prodotto.

La delegazione ha espresso il desiderio di acquistare considerevoli quantità di zafferano dell’Aquila Dop.

In particolare quello assaggiato dagli arabi è stato messo a disposizione dall’Associazione “Le vie dello Zafferano”, della zona di San Pio delle Camere, uno dei 13 comuni che compongono il territorio della dop (denominazione di origine protetta) dello Zafferano dell’Aquila.

“Gli arabi sono rimasti stupefatti della qualità dello zafferano che gli ho mostrato, definendola eccellente.”, così Fabrizia Aquilio al termine della visita della delegazione. “Oltre all’acquisto dello zafferano, sono interessati anche ad apprendere le tecniche per utilizzare lo zafferano in cucino. I prodotti che la delegazione sta testando in Abruzzo, sono stati definiti i prodotti qualitativamente più alti al mondo. Tra questi il tartufo, i pomodori, l’olio e carne e lavorati ovini. Per i prodotti italiani sarà stabilito un corridoio permanete di commercializzazione in Arabia Saudita. Oltre allo zafferano, ho mostrato loro i prodotti artigianali tra i quali selle di cuoio e il tombolo. Questi prodotti sono stati invitati ad una fiera nei paesi Arabi, per comporre un settore specifico dell’alta artigianalità aquilano insieme Ada altre eccellenze manufatturiere del territorio.

“Queste giornate, sono il frutto del progetto di internazionalizzazione che parte con Expo di Dubai e poi Bruxelles”, ha detto Emanuele Imprudente. “Una delegazione di operatori economici importanti del food. Rappresentanti di catene di alberghi, ristoranti e di strutture di distribuzione del food. La delegazione è interessata a tutte le eccellenze d’Abruzzo. Un’occasione unica perchè l’Arabia Saudita è un paese in crescita verticale, cosiddetto emergente. Entro il 2030 il paese ha l’obiettivo di governo di raddoppiare tutti i parametri sociali. Oggi la popolazione media si attesta sotto i 50 anni. Un paese giovane che cresce esponenzialmente. Il viaggio in Abruzzo prosegue anche domani con incontri diretti con i produttori alla scoperta delle eccellenze del territorio da esportare e far conoscere in tutto il mondo”.