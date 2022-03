AGRIFOOD SOSTENIBILE, ARAP A BRUXELLES: DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA

PESCARA – Diretta streaming alle ore 10 della conferenza stampa da Bruxelles, sulla partecipazione dell’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap) alla vetrina internazionale sull’agrifood, in programma da oggi a mercoledì 30 marzo, nella quale saranno protagoniste le eccellenze regionali.

Presente il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, con delega all’Agricoltura, il presidente dell’Arap, Giuseppe Savini, il direttore generale Arap, Antonio Morgante

Un evento che segue la presenza e il successo nell’Expo a Dubai delle scorse settimane. A promuovere la tre giorni l’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo della Regione Abruzzo: in particolare lunedì è in programma “Casa Abruzzo”, nel quale sono previsti incontri, istituzionali e commerciali, alla presenza di circa 25 imprese e amministratori abruzzesi. Ed anche di buyer e chef abruzzesi. Già oggi p previsto un primo confronto con una delegazione della commissione europea agricoltura in un panel in “Casa Abruzzo” con delegati Regione Abruzzo e delegazione della Commissione UE – Agricoltura dal titolo “Iniziative a favore delle aziende agricole nell’ambito della Politica Agricola Comune per far fronte alla situazione economica attuale e per la migliore transizione tra questa programmazione e quella del periodo 2023/2027”

Ambasciatore della cucina abruzzese in questa due giorni, sarà lo chef stellato abruzzese William Zonfa. Lo chef cucinerà in una masterclass presso Efp, scuola internazionale di cucina arte e mestieri, e due cene riservate ai produttori abruzzesi, buyers e operatori di settore internazionali.

Oggi lunedì 28 marzo in programma alle ore 13.30 Masterclass Cucina e alle 20.30 Incontro Sapori abruzzesi – con Buyer, operatori di settore, giornalisti e istituzioni.

Domani martedì 29 marzo, alle ore 10 apertura di Casa Abruzzo. Alle ore 12.30, Panel con Delegati Regione Abruzzo e Delegazione della Comm UE – Agricoltura: “Iniziativa a favore delle aziende agricole nell’ambito della Politica Agricola Comune per far fronte alla situazione economica attuale e per la migliore transizione tra questa programmazione e quella del periodo 2023/2027″.

Dalle 14 alle 19 show Cooking dedicato a tartufo e zafferano e degustazione vini. Alle ore 20.30 “Incontro Sapori abruzzesi”, con Buyer, operatori di settore, giornalisti e istituzioni.

Mercoledì 30 marzo alle 10.30, chiusura evento con ringraziamento alle aziende