AGRIFOOD SOSTENIBILE: CONFERENZA STAMPA CON BUYERS ARABIA SAUDITA A L’AQUILA

L’AQUILA – Diretta dal Palazzetto dei Nobili della conferenza stampa nell’abito della visita dei 29 buyers dell’Arabia saudita all’Aquila.

La delegazione sarà ospite fino a martedì 10 maggio in Abruzzo, nell’ambito dell’iniziativa di internazionalizzazione dell’agrifood sostenibile e d’eccellenza, portata avanti dalla Regione Abruzzo, per mano dell’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap).

Una tre giorni cadenzata da visite nelle quattro province, con degustazioni, lezioni tenute da esperti e operatori del settore, eventi specifici e diffusi di incrocio tra l’offerta interna e la domanda internazionale di operatori del settore, incontri con i media, manager di settore, opinion leader e rappresentanti istituzionali italiani ed esteri.

La delegazione araba è composta dai partecipanti alla manifestazione internazionale Cibus di Parma, conclusa ieri: si tratta di importanti manager di grande distribuzione nel mercato arabo operanti nel settore degli iper-market, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell’intrattenimento.

La missione fa parte di un più ampio piano di internazionalizzazione per le imprese, partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo nelle spedizioni all’Expo di Dubai e a Bruxelles.

Questo il programma della giornata aquilana. Dopo l’arrivo fontana 99 cannelle, visita al castello, corso stretto e in vari cortili e palazzi, ad esempio palazzo Pica Alfieri. E ancora vista alla mostra artigiana dell’orafo Caliendo

E ancora mostra dei prodotti artigianali del territorio: selle e finimenti, zafferano, tartufo, tombolo, crema allo zafferano, wedding tourism. Nel pomeriggio spettacolo dei falconieri a piazza Duomo , passeggiata fino al

Consiglio Regionale e poi partenza Navelli.