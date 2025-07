AIELLI: COMUNE ESPONE BANDIERA DELLA PALESTINA, “PACE E RISPETTO DIRITTO INTERNAZIONALE”

AIELLI – Il Consiglio Comunale di Aielli ha approvato nella seduta odierna un ordine del giorno che sancisce l’impegno dell’amministrazione comunale a favore della causa palestinese, attraverso una serie di azioni simboliche e istituzionali.

In particolare, il Comune si impegna “ad esporre simbolicamente la bandiera palestinese presso la sede municipale, come gesto di solidarietà e sensibilizzazione; a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina come legittima entità nazionale, in coerenza con le risoluzioni dell’ONU e con il principio del diritto all’autodeterminazione dei popoli; a trasmettere la delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, chiedendo che anche l’Italia proceda formalmente al riconoscimento dello Stato di Palestina; ” promuovere iniziative culturali, educative e pubbliche sul tema della pace, dei diritti umani e della solidarietà internazionale, in collaborazione con le associazioni locali e il mondo della scuola”.

“Si tratta di una scelta fortemente simbolica – dichiara il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale – ma allo stesso tempo profondamente politica e civile. È un atto che affonda le sue radici nella storia di Aielli, un paese che ha sposato la causa palestinese ben prima del 7 ottobre 2023, e che da sempre si schiera, senza ambiguità, dalla parte dei diritti, della libertà e della giustizia.»

“L’esposizione della bandiera palestinese – prosegue il sindaco – non è un gesto contro qualcuno, ma un richiamo al rispetto del diritto internazionale, alla coesistenza pacifica e alla necessità di una pace giusta, che non può prescindere dalla verità e dall’equità. Aielli è un piccolo comune, ma crede che anche i piccoli gesti, se mossi da convinzioni profonde, possano contribuire a costruire un mondo più giusto”.

Il Comune di Aielli si unisce così ai numerosi enti locali italiani ed europei che, negli ultimi mesi, hanno espresso solidarietà al popolo palestinese attraverso atti concreti e simbolici, nel quadro di una crescente mobilitazione internazionale per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese e per una pace duratura in Medio Oriente.