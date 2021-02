AIELLI ENTRA A FAR PARTE DEI COMUNI VIRTUOSI D’ITALIA, NATALE, “ORGOGLIOSI DEL RICONOSCIMENTO”

AVEZZANO – Anche il Comune di Aielli nella Marsica viene riconosciuto come Comune virtuoso. L’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi ha accettato, infatti, la candidatura del Comune marsicano facendolo di fatto entrare nella lista di quei comuni italiani che si contraddistinguono per le buone pratiche promosse ed intraprese sul proprio territorio e degne di essere “copiate” sul territorio nazionale.

Il piccolo centro marsicano, salito ormai alla ribalta, ha dimostrato di aver intrapreso e realizzato iniziative e progetti degne di essere riconosciute e dunque valorizzate e, perché no, poter essere di esempio per altri enti locali a livello nazionale.

Il sindaco Enzo Di Natale commenta: “Siamo orgogliosi di poter rientrare in questa rete amplificata di Enti locali del territorio nazionale e per questo ringraziamo l’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi e il presidente Marco Boschini per aver accettato la nostra candidatura. In questi anni non abbiamo avuto timore di osare, abbiamo amministrato cercando di promuovere e valorizzare al massimo il nostro paese e il nostro territorio. L’associazione nazionale dei comuni virtuosi, sarà un ulteriore “megafono” a livello nazionale narrando le buone pratiche che il nostro comune ha messo in atto e che continuerà a proporre.”

