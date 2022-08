AIELLI: GRANDE FESTA PER MATRIMONIO DI SILVIA SFORZA, SORELLA DI SARA, UCCISA IN UN INCIDENTE

AIELLI – Festa grande ad Aielli, in provincia dell’Aquila, per le nozze, sabato scorso, di Stefano Cotturone e Silvia Sforza, la sorella di Sara Sforza, 23enne morta investita da un auto nel gennaio del 202o.

Il matrimonio è stato celebrato nella Chiesa S.S. Trinità di Aielli Alto, poi il ricevimento per parenti e amici, che hanno voluto abbracciare calorosamente i neo sposi.

Un momento di gioia, ma il ricordo di tutti i partecipanti è andato alla sorella della sposa, Sara, che non c’è più, a quel maledetto pomeriggio del 2 gennaio del 202o, quando la ragazza era alla guida della sua auto, una Renault Twingo, assieme al fidanzato, Alessio Vergari, parrucchiere di Aielli per essere poi centrata in pieno da una Alfa Romeo 159, a bordo della quale viaggiava Jarrar Ayoub, marocchino di 28 anni, risultato positivo ad alcol e drug test. Condannato a quattro anni di carcere per omicidio stradale. il Pm aveva chiesto una condanna a 7 anni e mezzo.