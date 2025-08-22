AIELLI: INAUGURATO IL NUOVO MURALE INTERNAZIONALE “SPERANZA – HOPE”

AIELLI – È stato completato oggi ad Aielli il nuovo murale dal titolo “Speranza – Hope”, firmato dall’artista statunitense Michaela Levesque, proveniente dal Connecticut.

La sua presenza nel borgo marsicano è stata resa possibile grazie a una prestigiosa collaborazione con l’Art Museum of Philadelphia, uno dei templi mondiali della street art, e al contributo e sostegno di Ernesto Salvi.

Di seguito la nota completa.

L’opera raffigura il volto di una donna di fine Ottocento, simbolo di chi affrontò il difficile cammino dell’emigrazione. Nei suoi occhi si riflettono speranza e desiderio di futuro, ma anche la paura, il timore e il dolore dell’abbandono. La donna tiene stretto al petto il biglietto della nave e porta con sé una piccola borsa di cuoio contenente pochi, essenziali oggetti:il pane, segno di sopravvivenza,

i soldi, frutto di sacrifici, l’effige della Madonna della Vittoria, patrona di Aielli.

Accanto a lei, un giglio rosso simboleggia forza, resilienza e capacità di rinascere anche lontano dalla propria terra. Come questo fiore, che pur non radicato continua a vivere e a fiorire, così la donna emigrata porta con sé la possibilità di costruire una nuova vita, restando però sempre legata alle proprie radici.

Con “Speranza”, Aielli celebra il sacrificio e la forza degli emigranti italiani che attraversarono l’oceano in cerca di un nuovo inizio. L’opera invita in particolare gli italoamericani a riconnettersi con le proprie radici ancestrali, ricordando il coraggio che ha plasmato la loro storia e il loro cammino.

Il murale, inaugurato oggi, va ad arricchire ulteriormente il patrimonio artistico del borgo marsicano, confermando Aielli come un punto di riferimento internazionale per la street art e per la cultura contemporanea.