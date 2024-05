AIELLI: MALORE DURANTE ESCURSIONE, MUORE 60ENNE

AIELLI – Un 60enne, residente a Valmontone, è morto nella mattinata di oggi nei pressi delle pale eoliche tra Collarmele e Aielli.

L’uomo stava facendo un’escursione con due amici quando, improvvisamente, si è accasciato a terra. Subito è stato soccorso fino all’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 che ha praticato a lungo tutte le manovre di rianimazione, purtroppo senza alcun esito.

Per l’escursionista non c’era più nulla da fare. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Sulmona. Sulla vicenda si stanno svolgendo gli accertamenti, come atto dovuto, di procura e carabinieri.